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Новое перемирие на Донбассе имеет одно отличие от предыдущих - эксперт Международник Юлия Осмоловская раскрыла тонкости соглашения о режиме тишины

Перемирие на Донбассе, объявленное с 27 июля, имеет одно существенное отличие от всех предыдущих.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Это не первое перемирие и не последнее, наверное... Единственное его отличие от всех предыдущих в том, что здесь прописаны по крайней мере ссылки на то, что должны применяться дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня, и должен быть создан координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня. Мы единственное не знаем - каким образом эти механизмы предусмотрены для создания, каким образом будет происходить эта координация между всеми сторонами, но, по крайней мере, это более предметная ссылка на механизм выполнения таких договоренностей о прекращении огня", - отметила эксперт.

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Осмоловская напомнила, что первые нарушения режима тишины уже состоялись:

"Если первая такая ситуация была зафиксирована, будем наблюдать, каким образом стороны будут реагировать на это и планировать свои дальнейшие действия... Такая помпезная подготовка к режиму прекращения огня и даже телефонный разговор двух президентов, который этому предшествовал (Владимира Зеленского и Владимира Путина - ред.), а на выходе в первый день видим нарушение режима тишины".

В то же время, эксперт отметила, что против России не удастся применить новые санкции из-за эскалации на Донбассе.

"Есть определенная ловушка в понимании того, к кому должны применяться санкции. Договоренность о прекращении огня зафиксирована между украинской властью и неподконтрольными вооруженными группировками на временно оккупированных территориях. Там нет, к сожалению, ни одной прямой ссылки на РФ... Поэтому механизмы дисциплинарного воздействия, если они будут, будут касаться только тех субъектов, которые фигурируют в этих договоренностях. РФ в этих договоренностях не фигурирует", - пояснила она.

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Напомним, объявленное на Донбассе перемирие продержалось недолго – уже через 20 минут после полуночи боевики обстреляли одну из позиций морпехов на горловском направлении. Стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина оставляет за собой право на ответный огонь в случаях нарушения боевиками ОРДЛО перемирия.