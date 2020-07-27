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Провокации есть и будут — политолог о перемирии на Донбассе Политолог рассказал, поможет ли перемирие на Донбассе улучшить ситуацию

Чем может обернуться перемирие, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе, рассказал политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"Это уже 29-е перемирие, и серьезный скепсис был и у экспертов, и у военных. Однако каждый такой шанс нужно использовать, даже если это перемирие будет неудачным, оно обеспечивает меньшую интенсивность боевых действий. Скорее всего, это приведет к уменьшению числа погибших. Тем более что в этот раз было прекращено еще и ведение снайперского огня, а это основная причина, по которой погибло большинство военных за последние годы. Поэтому на этот раз все выглядит более серьезно", — сказал он.

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По словам эксперта, в то же время не исключены провокации, в которых будут обвинять Украину.

"Провокации есть и будут, и Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении. Но это никоим образом не говорит о том, что нам нужно отказываться от перемирия. Более того, сейчас при возможности документирования таких нарушений это можно и должно быть использовано на международных площадках, чтобы доказать, что именно Россия не придерживается взятых на себя обязательств", — сказал он.

Ранее в Кабмине рассказали, как Украина ответит на нарушение перемирия.