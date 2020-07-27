14:03, Сегодня

В Украине продают рыбу из Чернобыля: диетолог о том, как уберечься Эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке рыбы летом

Как летом выбрать рыбу, чтобы не отравиться и не навредить себе, рассказал диетолог Александр Кущ в эфире канала "Украина 24".

"Традиционно мы рыбу выбираем по цвету жабр, состоянию чешуи, кожных покровов и так далее. Эти признаки знает каждая хозяйка. Но торговцы очень часто хитрят. Есть природные консерванты — соль, мед, — которые замедляют процессы порчи. Поэтому внимательно смотрите, чтобы рыба была не повреждена, потому что это места проникновения любой инфекции. Не стесняйтесь спрашивать, откуда вылавливается рыба. Не секрет, что сейчас очень много рыбы вылавливается в Чернобыльской зоне, и она тайными путями попадает к нам. Спрашивайте, какой регион. Лучше всего рыбные хозяйства, которые имеют сертификаты и их качество проверено", — сказал он.

Читайте также Жара и питание: диетолог рассказала, сколько фруктов в день можно есть

Диетолог рассказал, как правильно готовить рыбу.

"Готовить лучше на низкой температуре. Рыба, в отличие от мяса, готовится гораздо быстрее, требует более низких температур. Самый лучший вариант — запекание или готовка на пару. В рыбе самое ценное — фосфор, микроэлементы, они не разрушаются от термообработки. А вот витамины могут от глубокой жарки погибать, и продукт станет менее полезным. Азиаты еще любят мариновать рыбу. Сырую рыбу я не рекомендую у нас кушать, потому что она проходит слишком длинный путь от океана к столу. Мы не морская держава, черноморский вылов сейчас очень скромный, поэтому лучше обрабатывать рыбу хорошо", — сказал он.

Также эксперт рассказал, какая рыба лучше — морская или пресноводная.

"Самая лучшая с точки зрения здоровья — это жирная океаническая рыба, которая содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот. Это считается отличным источником Омега-3. Это сельдь, треска и практически вся атлантическая рыба. Но не надо сбрасывать со счетов нашу речную рыбу. Она более костистая, но по качеству белка и количеству микроэлементов она не уступает океанической, это дело вкуса", — сказал он.

Ранее эксперт рассказал, какие продукты покупать и как изменить свое питание летом.