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Главная опасность коронавируса: врач рассказала, что делать Инфекционист рассказала, как коронавирус поражает легкие человека

О том, почему коронавирус оказывает мощное разрушительное влияние на легкие человека, рассказала инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

"Этот вирус очень хорошо культивируется именно в легких. Для него это питательная среда. Поэтому задача медиков — не допустить его проникновения в легкие — из верхних дыхательных путей в нижние. Тут срабатывает ранняя профилактика, поэтому и необходимо как можно раньше обратиться к врачу, еще до появления осложнений", — сказала она.

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Инфекционист рассказала, как действуют врачи, чтобы не допустить повреждения легких.

"Врачи подключают человека к ИВЛ, когда легкие уже повреждены, а этого нужно не допустить. Для этого используются множественные противовирусные средства. Так, появились данные ученых о действии интерферонов, которые могут связать вирус в первые часы заболевания. Если небольшое воспаление успеет проявиться в легких, то пойдет необратимая связь, пойдет замена ткани на фиброзную. Человек после этого не будет уже иметь такие же дыхательные возможности, как до болезни", — сказала она.

Ранее врач рассказал, какая может возникнуть проблема с вакциной от COVID-19.