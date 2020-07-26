23:25, Вчера

Мистеры так не поступают – директор "Шахтера" о переходе Луческу в "Динамо" Гендиректор ФК "Шахтер" рассказал, что могло стать причиной перехода румынского тренера

Переход бывшего тренера "Шахтера" в футбольный клуб "Динамо" (Киев) прокомментировал в эфире "Украина 24" генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

"Мы уже анализировали, смотрели причины принятия этого решения (перехода Луческу в "Динамо" - ред.), но ответ найти очень сложно. Единственное, когда президент "Динамо" подходил к ультрас, он сказал, что беседовал с Луческу, и тот сказал, что не очень доволен, что президент "Шахтера" его уволил, поэтому он якобы злой на него и хочет доказать, что это было неправильное решение. Может быть это одна из причин", — сказал он.

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По словам Палкина, возможно, Луческу легче было решиться на переход, потому что он иностранец.

"Мы не должны обходить стороной принятие решения самим Луческу. Потому что я, например, в клубе проработал больше 17 лет. Я не представляю себе в страшном сне, что я могу очутиться в киевском "Динамо". Я не иностранец, может, у иностранцев это происходит как-то проще. Если все подытожить, вы знаете, что Луческу называют Мистером. Поступок, который он совершил – мистеры так не поступают", — сказал он.

В свою очередь, директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов заявил, что Луческу перешел черту:

Луческу в «Динамо» - здесь вопрос не в том, что этот тренер в ближайшие 10-12 лет в "Динамо" создаст систему, потому что правильно, что обратили внимание на его возраст, через несколько дней ему исполнится 75 лет – весь хайп в данной истории поднялся из-за того, что тренер с 12-летней историе работы в "Шахтере" принял для себя решение возглавить "Динамо" (Киев). Я бы это сравнил с тем, что Алекс Фергюсон, который возглавлял много лет "Манчестер Юнайтед", сегодня возглавил бы "Манчестер Сити". Есть вещи в жизни, которые нужно попробовать никогда не попробовать. Мне кажется, что здесь в данном случае Мистер какую-то черту перешел. Это было не понято ни как болельщиками "Шахтера", ни, собственно, болельщиками "Динамо".

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По его словам, перпектив для работы в "Динамо" у Луческу нет, исходя из его возраста.

"Да, хайп большой, но в "Динамо" пришел тренер, который не сейчас и не сегодня не является, скажем, тем ярким огненным тренером, который сможет сработать на перспективу. Мы не раз слышали, что в "Динамо" много молодых игроков. Что такое молодой игрок – это работа на перспективу. Мирче 75 лет. Простите меня, ну, какая перспектива? Ни в коем случае не принижая его тренерские таланты, но давайте будем реалистами. Это выглядит странно, как минимум", — сказал он.

Ранее ФК "Динамо" согласовал контракт с румынским тренером Мирча Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером киевского клуба. Контракт с Луческу подписан на два года с возможностью продления на год.

Напомним, 20 июня футбольный клуб "Шахтер" досрочно, за пять туров до финиша, стал чемпионом Украины по футболу. На поле НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах "горняки" одержали победу над ФК "Александрия" со счетом 3:2.