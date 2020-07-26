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"Жизнь важнее амбиций": психотерапевт дал советы по отпору агрессорам Эксперт рассказал, как избежать конфликта с агрессором

Как действовать, если складывается откровенно провоцирующая ситуация и другой человек подбивает на конфликт, рассказал психотерапевт, советник министра здравоохранения Максима Степанова Спартак Суббота в эфире "Украина 24".

"Ни в коем случае не надо реагировать, не надо кричать в данном случае соперника или провокатора. Почему? Потому что, возможно, он ждет повода, ждет реакции, чтобы отреагировать остро, причинить кому-то вред. Это не значит, что нужно молчать, терпеть. Это значит, что мы можем просто избежать этого конфликта, выйти на следующей остановке или попросить помощи у окружающих. Ни в коем случае не реагировать, не подчиняться и не провоцировать", — сказал он.

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Психотерапевт рассказал, что больше раздражает агрессора и как лучше отвечать.

"Это зависит от мотива такого человека. Если мотив – просто прицепиться, создать конфликт, то тут не играет роли, как бы вы не ответили – для него это будет проблемой. Для того, чтобы найти объемный конфликт, ему не нужен повод. Поэтому нужно вести себя пассивно. Многие скажут, что это не по-мужски – нужно понимать, что иногда здоровье и жизнь ваши и окружающих гораздо важнее, чем собственные амбиции в конфликтах с такими людьми", — сказал эксперт.

Ранее Суббота рассказал, как опознать потенциального террориста в общественном месте.