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Вакцина от коронавируса – врач указал на важный момент Врач рассказал, какая может возникнуть проблема с вакциной от COVID-19

Как идет разработка вакцины от коронавируса, рассказал врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас проводится огромное количество исследований во всех уголках мира. Это то заболевание, которое изучили, разобрали до малейших кирпичиков достаточно быстро. По поводу вакцин. Много, если не ошибаюсь, 150 исследований и разработок проводится с вакциной. И уже некоторые компании говорят, что вступили в третью фазу клинических исследований, то есть фактически использовании вакцины, применении на людях", — сказал он.

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При этом врач подчеркнул, что еще неизвестно, будет ли от вакцин реальная польза.

"Но даже несмотря на то, что исследования по разработке вакцины вступают в финальные фазы, это еще ничего не значит. Вакцина не будет так скоро. То, что она безопасна для человека – это хорошо. Но неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет. Возможно, вакцина будет введена, все хорошо, а антител не станет через месяц. И тогда никакого смысла от этой вакцины нет", — сказал он.

Ранее глава парламентского комитета по медицине Михаил Радуцкий рассказал, существует ли коллективный иммунитет от COVID-19.