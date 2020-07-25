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Болельщиков возвращают на стадионы: подробности от Павелко И команды, и игроки ждут, чтобы была поддержка трибун

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о процедуре возвращения болельщиков на стадионы.

«Действительно, это очень важная новость для украинских болельщиков, потому что футбол – для зрителей. И команды, и игроки ждут, чтобы была поддержка трибун. И я уверен, что теми тремя тестовыми матчами, где мы отрабатываем вместе с Минздравом… я хотел бы поблагодарить Максима Степанова, все министерство, команду нашу УАФ – которые сделали все возможное, чтобы зрители вернулись на трибуны», - отметил Павелко.

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По его словам, это большая ответственность в связи с серьехными карантинными мерами, УАФ требует от тех клубов, которые принимают данные матчи, предусмотреть все эти меры.

«И в зависимости от удачного проведения этих трех матчей и будет зависеть возвращение в полном объеме на трибуны болельщиков. Это два матча сегодня, один скоро начнется на «Олимпийском». И один матч в Александрии. Думаю, как раз там будут впервые после карантина возвращены болельщики на трибуны», - заявил президент УАФ.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи на стадионы при соблюдении ряда карантинных требований.

Напомним, 20 июня футбольный клуб "Шахтер" досрочно, за пять туров до финиша, стал чемпионом Украины по футболу. На поле НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах "горняки" одержали победу над ФК "Александрия" со счетом 3:2.