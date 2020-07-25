15:17, Сегодня

В Киеве советуют не купаться - чиновник рассказал, сколько нужно потерпеть Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве советует пока не лезть в воду

Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Байраченко в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему после дождя лучше воздержаться от купания.

"Сейчас мы контролируем состояние водоемов. На этой неделе было зафиксировано превышение на 10 из 14 пляжей - несоответствие воды в водоемах по индексу лактозо-положительной кишечной палочки. Я советую киевлянам сутки, а лучше двое суток после того, как дожди проходят, воздержаться от купания", - сказал чиновник.

Читайте также: Остаться в живых после рыбы и пахлавы: врач рассказал об опасности на пляже

Популярное видео "Время Голованова": о ситуации в Украине с Андреем Пальчевским и Михаилом Саакашвили 10:06, 26 июня "Время Голованова": о важности реформ в Украине с Андреем Пальчевским и Давидом Сакварелидзе 11:06, 10 июля "Тищенко повел себя, как м*дак": Спивак о скандальном "слуге народа" 11:48, 16 июля

На вопрос ведущего, почему именно после дождей река непригодна к купанию, Байраченко ответил, что в реку попадают поверхностные воды, которые вымывают всю грязь, которая попадает в том числе и в реку.

Читайте также: В Киеве назвали лучшие пляжи для отдыха

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по городскому туризму Диана Гулбиани рассказала, что на киевских пляжах выявили кишечную палочку, и купаться там не рекомендуется.