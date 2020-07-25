В Киеве советуют не купаться - чиновник рассказал, сколько нужно потерпеть
Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве советует пока не лезть в воду
Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Байраченко в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему после дождя лучше воздержаться от купания.
"Сейчас мы контролируем состояние водоемов. На этой неделе было зафиксировано превышение на 10 из 14 пляжей - несоответствие воды в водоемах по индексу лактозо-положительной кишечной палочки.
Я советую киевлянам сутки, а лучше двое суток после того, как дожди проходят, воздержаться от купания", - сказал чиновник.
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На вопрос ведущего, почему именно после дождей река непригодна к купанию, Байраченко ответил, что в реку попадают поверхностные воды, которые вымывают всю грязь, которая попадает в том числе и в реку.
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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по городскому туризму Диана Гулбиани рассказала, что на киевских пляжах выявили кишечную палочку, и купаться там не рекомендуется.