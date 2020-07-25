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Легализация оружия: эксперт объяснил ошибку, которую допускают все Председатель Ассоциации владельцев оружия считает, что пока неуместно использовать термин "легальное оружие"

Председатель Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в эфире канала "Украина 24" разъяснил разницу между зарегистрированным и легальным оружием. По его мнению, термин "легальный" пока использовать неуместно.

"До момента, пока в стране не будет документа, который четко установит, какое оружие является легальным, какое нелегальным, какое - законным, а какое - незаконным, использовать эти термины неуместно. До появления закона об оружии мы такую ​​терминологию не используем, а используем термины: учтено или не учтено, зарегистрировано или не зарегистрировано", - сказал эксперт.

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По данным Учайкина, на данный момент в Украине более 1 млн зарегистрированных единиц огнестрельного оружия.

"Люди приобрели себе оружие на основании внутреннего ведомственного приказа МВД №622. То есть эта процедура установленная, она существует в стране 30 лет. Вы оформляете сначала разрешение на приобретение, потом покупаете оружие, и в дальнейшем вам выписывают разрешение на хранение. Это зарегистрированное оружие, а легальное или нелегальное - это юридический термин... Потому что legal - это закон, а закона нет", - сказапл Учайкин.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по уголовному праву Григорий Усатый заявил, что легализация короткоствольного огнестрельного оружия в Украине приведет к тому, что появляться в общественных местах станет опасно.