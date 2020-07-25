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ДТП с Зайцевой и другие громкие аварии: кого наказали, а кто избежал ответственности Журналисты вспомнили три самых резонансных ДТП последних лет в Украине

Журналисты канала "Украина 24" вспомнили наиболее резонансные ДТП последних лет, и проследили за судьбой виносников этих происшествий.

В январе 2016 года у метро "Левобережная" в Киеве внедорожник вылетел на тротуар, разбила фасад стоматологической клиники и убил пожилую женщину, которая продавала сигареты.

"Водителем оказался 22-летний Станислав Толстошеев, сын известного донецкого бюизнесмена. Автокатастрофа вызвала резонанс, появилась информация о том, что он был за рулем пьяный. Благодаря давлению общественности была надежда, что расследование проведут объективно, а мажора накажут. Но неожиданно свидетель-пассажир заявил о якобы приступе эпилепсии водителя", - рассказывает журналист.

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Экспертиза подтвердила, что приступ был, в сентябре 2016 года прокуратура закрыла дело, однако под давлением общественности расследование возобновили. Сейчас следствие ищет междунарожных экспертов, которые бы окончательно выяснили, подсудный Толстошеев или нет. Все 4,5 года водитель на свободе, а дочь погибшей умерла от рака, не дождавшись результатов.

В 2017 году во Львовской области автомобиль местного бизнесмена Петра Дыминского во время обгона протаранил авто 30-летней женщины, которая погибла на месте. Дыминский якобы ехал в другом автомобиле, а вину взял на себя водитель, который якобы был за рулем авто бизнесмена.

"Родственники, ссылаясь на свидетелей, утверждают что именно Дыминский был за рулем. Экспертиза ДНК-материалов, взятых с подушки безопасности бизнесмена, показала, что водитель, который взял на себя ответственность за ДТП, не был в момент аварии за рулем. Сам Дыминский сейчас он находится в розыске", - рассказывает корреспондент.

Тем не менее в сети появляются фото Дыминского из-за границы.

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В октябре 2018 года в Харькове из-за ДТП погибли шесть человек, это самое разонансное и масштабное ДТП за все годы.

"Участников Елену Зайцеву и Геннадия Дронова суд наказал - по 10 лет тюрьмы каждому. Однако главная виновница, за которой тщательно следит общественность, "искупает свою вину", загорая под солнцем. Фото попали в интернет и вызвали возмущение. То, что это не фотомонтаж, подтвердила начальница исправительного центра. Якобы Зайцева находится в специальном отделении для женщин, совершивших неумышленное убийство, однако эта тюрьма больше напоминает санаторий. На волю она выйдет 18 октября 2027 года", - рассказывает корреспондент.

Напомним, в Украине за 29 лет независимости в результате ДТП погибли более 174 тысяч человек, свыше 1,2 млн получили травмы. Такую статистику обнародовал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.