13:06, Сегодня

Штрафы и казнь: сколько можно выпить за рулем и как накажут в разных странах Наказания разные - от штрафов до расстрела

Максимально допустимый показатель алкоголя в крови человека за рулем в Украине - 0,2 промилле, это примерно аналогично бокалу пива или рюмке водки. Как обстоит дело в других странах, выясняли журналисты канала "Украина 24".

"Если вас остановят на дорогах Польши и обнаружат алкоголя в крови больше - заплатите 145 евро штрафа. Более 0,5 промилле - можно попасть за решетку на два года и остаться без водительского удостоверения на следующие 10, автомобиль вообще могут конфисковать", - рассказывает журналист.

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В Швеции же, по словам журналиста, нет фиксированной суммы штрафа, однако чем выше зарплата - тем больше штраф.

В некоторых странах Западной Европы толерантность к пьяным водителей еще выше: в Италии, Франции и Германии женщина может выпить два бокала игристого вина, а мужчина две рюмки водки и сесть за руль.

"Разрешенный показатель алкоголя в крови - 0,5 промилле. При его превышении французы заплатят 135 евро и не смогут управлять транспортным средством следующие три года. Если у французского водителя не будет с собой своего алкотестера, его ждет дополнительный штраф - 11 евро", - рассказывает журналист.

В Германии же штраф только один, за первое нарушение он составляет 500 евро, выписать его могут не только водителю автомобиля, но и пьяному велосипедисту. Во второй раз выложить придется уже 3 000 евро.

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Допустимый уровень алкоголя в крови британского водителя - до 0,8 промилле, это самый высокий показатель в Европе. Но за вождение в нетрезвом штрафы здесь - 7 200 евро.

В Сингапуре если пьяный автомобилист попадает в ДТП, то к длительному заключению добавляется наказание в виде ударов ротанговой палкой по ягодицам.

"В Японии тоже с этим очень строго. Нарушителя отправят за решетку на три года или, по меньшей мере, уволят с работы. Кроме пьяницы-водителя накажут еще и пассажира, который с ним ехал, потому что должен был сообщить о нарушителе в полицию. Выпишут штраф в 3 000 долларов", - рассказывает журналист.

В Малайзии за решетку отправляют не только водителя или пассажира, но и мужа или жену нарушителя, даже если в то время они не ехали в авто.

Китайским водителям алкоголь вообще запрещен. Нарушителя, из-за которого произошло ДТП с жертвами, ждет смертная казнь.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко рассказал, что у правоохранителей проблема с проверкой водителей на наркотическое опьянение.