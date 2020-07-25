Будет много жалоб и проблем - фармацевт об онлайн-торговле лекарствами
По мнению фармацевта, интернет-аптеки невозможно контролировать
Фармацевт Елена Прудникова выступила против онлайн-торговли лекарствами.
Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24", комментируя принятый парламентом в первом чтении законопроект об онлайн-аптеках.
"Мы негативно относимся к данной инициативе, потому что мы, фармацевты и провизоры, утрачиваем свою роль, общение с пациентами, фармацевтическую практику. Также в связи с пандемией никто не проводил исследования о последствиях такой доставки. Каким образом при такой жаре службы доставки везли лекарства людям? Очень много жалоб именно от потребителей было в этот период. Даже безрецептурные лекарства покупать онлайн очень опасно", - сказала фармацевт.
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По мнению Прудниковой, законопроект готовили люди, которые не разбираются в специфике профессии.
"Те, кто принимают законы, по возрасту – как мои дети, они не фармацевты и провизоры по специальности, не владеют темой фармбизнеса", - сказала Прудникова.
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По мнению фармацевта, проконтролировать онлайн-торговлю лекарствами невозможно, Госслужба лекарств не в состоянии проверить даже обычные аптеки.
Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" нардеп из партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что Рада за последние два месяца поддержала три законопроекта, которые позволят существенно снизить цены на лекарства.