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Едете в отпуск - не пишите в соцетях: эксперт рассказал, как бороться с домашними ворами Эксперт по безопасности Руслан Болгов рассказал, что квартирные воры очень осторожны и, как правило, ходят без оружия

Эксперт по безопасности Руслан Болгов в эфире канала "Украина 24" рассказал, как во время отпуска или отъезда обезопасить свою квартиру от воров.

"Главный момент – если вы куда-то уезжаете, не нужно об этом кричать. Потому что все пишут сразу в соцсетях, что "я куда-то еду, у меня горящая путевка". Ну спасибо, мы теперь знаем. Об этом нужно говорить постфактум. Приехали, сели с семьей, выбрали фоточки и выставили их. И в тот момент, когда вы это выставляете, у людей будет когнитивный диссонанс – вы вроде на море, а на самом деле сидите дома", - сказал эксперт.

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Болгов отметил, что квартирные воры очень осторожны.

"Туда, где есть возможность их засечь, они подходить не будут. Если обнаружат камеру – будут ее обходить. Тем не менее на балкон, если они там увидят ценную вещь – поверьте, выйдут, может, даже на четвереньках", - сказал Болгов.

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В случае, если человек застал воров в квартире, Болгов советует по возможности заблокировать их в квартире (держать ручку двери), вызывать полицию и быть предельно осторожным, несмотря на то, что квартирные воры в большинстве случаев без оружия. Причем эксперт считает, что "полицию нужно вызывать правильно", то есть кричать в трубку, что грабят, убивают и т.д., так как полиция при вызовах расставляет приоритеты, и в случае неэмоционального вызова может не спешить.

Тем не менее, самый оптимальный вариант, по словам Болгова, - установить сигнализацию.

Напомним, 7 июля в результате подрыва и ограбления автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области пострадали два человека. Преступники скрылись, забрав 2,5 млн грн и оружие охранников.