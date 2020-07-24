16:35, Сегодня

"Минирования" по телефону: эксперт назвал два типа преступников Специалист по кибербезопасности рассказал, можно ли поймать анонимных минеров

Реально ли находить преступников, которые минируют разные объекты и анонимно сообщают об этом, рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев в эфире телеканала "Украина 24".

"Теоретически всегда можно найти любого киберпреступника, и это работает. Таких киберхулиганов можно поделить на две части: финансово мотивированные и финансово немотивированные. Первые звонят для того, чтобы заработать денег. То есть они шантажируют, присылают эти сообщения и требуют денег. Они могут "работать" как на себя, так и по найму", — сказал он.

Читайте также: Есть большая угроза - эксперт объяснил, чем опасен луцкий террорист

Эксперт перечислил причины, по которым могут происходить минирования.

"В некоторых случаях это только тренировка правоохранительных органов, в других случаях перекрывается транспорт, останавливается какой-то бизнес, например, торговый центр. Могут, например, заминировать вокзал и создать неудобства пассажирам. Терроризм — это ведь запугивание. И когда вас запугивают взрывчаткой, люди постоянно в стрессе, и ими легче манипулировать. Это может быть системный подход — сначала заминирования, затем вброс неправдивой информации, чтобы добавить стресса гражданам, власти и раскачать ситуацию в стране. Это может быть и отвлечением внимания от какой-то другой ситуации", — сказал он.

Ранее у Авакова объяснили минирования и захваты заложников, которые происходили в последние несколько дней.