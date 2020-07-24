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Ситуация ухудшится — военный эксперт о новом решении по Донбассу Военный эксперт рассказал, реализуется ли договоренность о перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом перемирии на Донбассе, обстрелы должны прекратить 27 июля. Тем временем Россия отказывается утвердить 13 районов для разминирования. Ситуацию прокомментировал в эфире "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Я очень скептически к этому отношусь. Кстати, это будет 29 перемирие, которое должно наступить на Донбассе. Не нет ни политического, ни военного основания для того, чтобы оно произошло. Рассказывают, что это прорыв, но я не вижу никакого отличия от предыдущих договоренностей, это во-первых. Во-вторых, нет компромисса для прекращения огня", — сказал он.

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Эксперт отметил, что остается неясным, кто именно должен соблюдать эти договоренности.

"Я напомню слова Дмитрия Пескова, что Россия не является стороной конфликта, и она не гарантирует выполнения договоренностей той стороной, которая ведет огонь, якобы это некая третья сторона. И тогда с кем мы договорились? Если Россия не сторона конфликта, их на Донбассе нет и они не ведут по нам огонь. В 29-й раз Украина в одностороннем порядке пытается прекратить огонь. С той стороны он не только не прекратится, а и усилится, чтобы дестабилизировать положение президента Зеленского", — сказал он.

Ранее политолог заявил, что Украина сделала важный шаг в переговорах по Донбассу.