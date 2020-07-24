Женщина сгорела заживо: подробности страшного пожара в Киеве
На Троещине произошел пожар в квартире многоэтажного дома, погибла женщина
На Троещине в Киеве произошел сильный пожар в жилом доме, погибла женщина. Подробности рассказал журналист телеканала "Украина 24" Юрий Орловский с места события.
Пожар произошел на улице Закревского на девятом этаже жилого дома. Погибла хозяйка квартиры, пожилая женщина. О случившемся рассказала журналистам жительница того же дома Татьяна.
"Соседку я знаю очень давно, это женщина пенсионного возраста, она инвалид — у нее нет одной руки. Это сыграло важную роль при попытке спасения, так как она не могла схватиться за руку спасателя. Она жила с сыном, он бывший работник полиции. Он инвалид, выходит только ночью, днем его никто не видит. На момент пожара его в квартире не было, соседка была одна. Квартира полностью захламлена, поэтому пожарные уже третий час не могут ее потушить", — сказала она.
Читайте также: Шифер летел на голову, смола текла — жители о масштабном пожаре в Новой Каховке
На месте работают, кроме спасателей и "скорой помощи", также работники службы газа, добавил журналист.
Популярное видео
Представитель ГСЧС Александр Макушенко рассказал в прямом эфире подробности о пожаре.
"Сегодня утром в 9:14 у нам поступило сообщение по адресу Закревского 77А, что на восьмом этаже 9-этажного дома горит квартира. Спасатели выехали на место событий и приступили к тушению пожара через входные двери. Как выяснилось, квартира была сильно захламлена разными вещами и мусором, вплоть до потолка. Поэтому было очень сложно. О том, что внутри находится женщина, мы не знали.
Потом, когда пожарная лестница была установлена со стороны балкона, тогда еще не было открытого огня, наш спасатель увидел, что начался пожар и на балкон сумела выбраться 90-летняя женщина. Спасатель сразу пошел на автолестницу ее спасать, однако не успел этого сделать. Женщина была инвалидом, и у нее к тому времени были обожжены ноги, она пыталась выбраться на автолестницу. На спасателя в этот момент начало сыпаться стекло с балкона этажом выше. Он немного спустился, чтобы женщина смогла выбраться на лестницу, но к сожалению, ей это не удалось. Сейчас пожар еще продолжается, так как в квартире очень много вещей", — рассказал он.
Напомним, в конце июня в Киеве на Позняках произошел взрыв в жилом доме. В результате погибли пять человек, много квартир оказались разрушены. По основной версии, произошел взрыв газа из-за неправильной замены газовых счетчиков.