Полиция объяснила, почему "террориста" из Полтавы ищут так долго

Спикер полиции рассказал, как в Полтавской области ищут террориста и почему поиски идут так долго

Полиция объяснила, почему "террориста" из Полтавы ищут так долго

Полиция продолжает поиски "полтавского террориста", который 23 июля захватил в заложники полицейского, а затем отпустил его и сбежал. Подробности рассказал в эфире телеканала "Украина 24" Роман Гришин, спикер полиции Полтавской области.

"В Полтавской области вторые сутки продолжаются оперативно-поисковые меры, на розыск беглеца ориентирован весь личный состав полиции области. Работает кинологическая служба, взрывотехники, а также задействованы силы от аппарата главного управления Потлавской области. Мы призываем местных жителей быть очень осторожными, не останавливаться по просьбе незнакомых людей, не пытаться задержать незнакомцев самостоятельно, а немедленно вызывать полицию по номеру 102", — сказал он.

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Гришин объяснил, почему поиски продолжаются столько времени и где может прятаться мужчина.

"Там местность — это поля и лесопосадки. Сейчас эта местность окружена, круг поиска увеличен. Это территория Миргородского района", — сказал он.

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По информации полиции, подозреваемый имеет при себе предмет, похожий на гранату. 

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Подозреваемый выехал за пределы города, бросил авто и заложника, после чего скрылся. Его поиски продолжаются.

По факту захвата заложника правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям. Скрипнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник Украина 24 Теги полиция террористы заложники Полтава