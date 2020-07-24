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Полиция объяснила, почему "террориста" из Полтавы ищут так долго Спикер полиции рассказал, как в Полтавской области ищут террориста и почему поиски идут так долго

Полиция продолжает поиски "полтавского террориста", который 23 июля захватил в заложники полицейского, а затем отпустил его и сбежал. Подробности рассказал в эфире телеканала "Украина 24" Роман Гришин, спикер полиции Полтавской области.

"В Полтавской области вторые сутки продолжаются оперативно-поисковые меры, на розыск беглеца ориентирован весь личный состав полиции области. Работает кинологическая служба, взрывотехники, а также задействованы силы от аппарата главного управления Потлавской области. Мы призываем местных жителей быть очень осторожными, не останавливаться по просьбе незнакомых людей, не пытаться задержать незнакомцев самостоятельно, а немедленно вызывать полицию по номеру 102", — сказал он.

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Гришин объяснил, почему поиски продолжаются столько времени и где может прятаться мужчина.

"Там местность — это поля и лесопосадки. Сейчас эта местность окружена, круг поиска увеличен. Это территория Миргородского района", — сказал он.

По информации полиции, подозреваемый имеет при себе предмет, похожий на гранату.

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Подозреваемый выехал за пределы города, бросил авто и заложника, после чего скрылся. Его поиски продолжаются.

По факту захвата заложника правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям. Скрипнику грозит до 15 лет лишения свободы.