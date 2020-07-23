"СМИ должны проверять информацию": Савченко опровергла нашумевшее сообщение
Экс-депутат Надежда Савченко прокомментировала информацию о том, что сообщник Максима Кривоша — ее друг
Экс-нардеп Надежда Савченко заявила в эфире "Украина 24", что не знакома с человеком из Харькова, которого задержали 22 июля. Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что подельник террориста из Луцка якобы входил в круг друзей Савченко. Экс-депутат заверила, что этого человека не знает и требует опровержения от тех средств массовой информации, которые распространили это.
"Я действительно не узнала человека, которого я увидела на фотографиях в СМИ, я не видела этого человека вживую. Я как-то не успела отследить сегодня, был суд. Я думала, что я смогу по крайней мере увидеть (этого человека - ред.). По фамилии и имени этого человека мне ни о чем не сказал.
Но в принципе человек из Луцка сказал, что он не знает того, кого ему приписывают как пособия из Харькова. Я тоже с этим человеком не знакома, поэтому считаю, что СМИ как-то должны проверять перед тем информацию, чем просто выплескивать фейки", — сказала она.
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Ранее в Харькове задержали предполагаемого сообщника луцкого террориста, который взял в заложники людей в автобусе. Руководитель департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказывал подробности в эфире "Украина 24".