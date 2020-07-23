20:09, Сегодня

Я бы советовал ему сдаться — спикер МВД Шевченко о захватчике в Полтаве В МВД рассказали, как будет дальше развиваться ситуация с полтавчанином, захватившим заложника

Мужчину, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, ждет суд, по крайней мере, по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом рассказал руководитель департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Все, на мой взгляд, будет очень предсказуемо. Главное — чтобы безопасно. Это лицо будет обязательно задержано правоохранительными органами, вопрос только во времени. Поэтому я бы советовал ему не скрываться, а сдаться правосудию и привлекаться уже не только за незаконное завладение автотранспортом, но и за более тяжкие преступления. По крайней мере, три статьи у него добавились уже сегодня. В частности, мы относимся к угрозе осуществить взрыв гранаты как к реальной угрозе", — сказал он.

Шевченко добавил, что полиция просит у граждан помощи в поисках.

"Просим граждан помогать в розыске злоумышленника, который бегает по полям и лесополосах в Решетиловском и Миргородском районах. Думаю, что полиция задержит его. Главное, чтобы это было качественно, профессионально и безопасно. Все будет хорошо, главное, чтобы граждане помогли полиции. Полиция справится с этим рано или поздно", — сказал он.

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Подозреваемый выехал за пределы города, бросил авто и заложника, после чего скрылся. Его поиски продолжаются.

По факту захвата заложника правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям. Скрипнику грозит до 15 лет лишения свободы.