09:31, Сегодня

Ведущая "Украины 24" Елена Чабак: "Каждый эфир — как урок, с которым становлюсь все лучше" Ведущая общенационального телеканала рассказала об особенностях работы в прямом эфире, подъемах в пять утра и отношениях с коллегами

Ведущая утренних новостей и социального ток-шоу "Украина завтра" Елена Чабак с первого эфира стала любимицей зрителей. Она — одна из первых, кто рассказывает с экрана о главных событиях дня, вооружившись полезной и эксклюзивной информацией.

Как это — работать в прямом эфире? Появляется ли у вас иногда чувство страха?

На самом деле, в прямом эфире возникают крутые эмоции и никакого страха. Ранее, работая на радио, у меня была возможность первой рассказать аудитории о главных новостях. Не передать словами, насколько приятно говорить слушателям: "Именно сейчас вы услышите эксклюзивную информацию или срочное сообщение". В телевизионном эфире эти чувства удваиваются, ведь ведущие не просто рассказывают, но и визуально показывают события. Кроме голоса, зрители видят эмоции и очень важно, чтобы эти эмоции были настоящими.

Вы — ведущая "Сегодня. Утро" и уже в 8:30 рассказываете о важных событиях зрителям. Во сколько начинаете готовиться к эфиру?

Мой рабочий график начинается в пять утра. И за несколько часов нужно быть готовой к эфиру: доехать на работу, подготовить макияж и прическу, посмотреть ленту новостей и все повторить. Конечно, я готовлюсь вечером — мониторю актуальные события.

В идеале было бы засыпать в 10 вечера. Но так получается очень редко. Как правило, стараюсь ложиться спать не позднее 11, чтобы утром чувствовать себя бодро.

Расскажите о подготовке к эфиру. Ваши основные правила?

Первое правило — выспаться, хотя и не всегда получается. Второе правило — быть всегда в теме. Информации много и каждый раз она меняется, а зрители доверяют ведущим, понимают, что мы обладаем свежими данными, информацией и знаем больше. Я всегда готовлюсь к каждому эфиру, изучая все актуальные темы. На канале ежедневно проходят совещания с редакторами. Мы обсуждаем каждую деталь, чтобы всегда первыми динамично и объективно рассказывать зрителям важные новости.

Иногда случается так, что информационная картина очень быстро меняется. Для кого-то это стресс — быстро сориентироваться в кадре. А я обожаю, когда во время прямого эфира редактор подсказывает, что теперь мы обсуждаем событие, которое произошло буквально в эту же секунду. Непредсказуемые ситуации возникают часто, и это своеобразный вызов для ведущих, который показывает наш профессионализм.

Борис Иванов — ваш неизменный коллега и друг, с которым вас зрители привыкли видеть в программе "Сегодня. Утро". Как сложились ваши отношения с самого начала?

Борис — мой мудрый товарищ. У него есть профессиональный бэкграунд, ранее он работал журналистом. И это очень помогает в работе телеведущего. Его знания и глубокая осведомленность помогают раскрывать любую тему. "Надежность" — слово, которым могу его описать, ведь на Борю всегда можно положиться. Он точно не подведет.

Чем заканчивается прямой эфир?

Мы с коллегами делаем небольшой итог, также планируем эфир на следующий день. У меня есть правило — просматривать свои эфиры, анализировать их. Иногда коллеги смеются, что я занимаюсь самолюбием. На самом деле делаю это совсем с другой целью — разбираю эфир на детали, анализирую ошибки. Каждый эфир — как урок, с которым я становлюсь все лучше и развиваю свои возможности. Это помогает работать над собой, каждый раз совершенствоваться.