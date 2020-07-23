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Легализация оружия в Украине: названа серьезная проблема Украине нужен закон об обороте оружия, но вопрос в том, каким он должен быть

Легализация короткоствольного огнестрельного оружия в Украине приведет к тому, что появляться в общественных местах станет опасно.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по уголовному праву Григорий Усатый, комментируя законопроект об обороте оружия, поданный в парламент нардепами от "Слуги народа". По его словам, для легализации "короткоствола" в Украине необходимо сначала создать серьезные предохранители.

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"Все сторонники легализации оружия и оппоненты отдельных положений потенциально возможного законодательства утверждают следующее - закон нужен... Но в каком виде он нужен? Основные копья ломаются тогда, когда предлагают легализовать короткоствольное огнестрельное оружие - пистолеты и револьверы для скрытого ношения. Надо понимать, что если мы позволяем людям покупать пистолеты и револьверы для скрытого ношения, то появляться в общественных местах станет опасно", - отметил Усатый.

По его словам, наличие оружия создает для человека "хотя бы иллюзию защиты своих прав, свобод, законных интересов", но такое оружие может быть у любого другого.

"Если мы это вводим, нужны надежные предохранители. У нас сейчас сумасшедший уровень коррупции и покупается многое. Где гарантия, что не будут покупаться медицинские справки от психиатра, от нарколога?" - пояснил эксперт.

Напомним, что председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, сколько нелегального оружия у украинцев.