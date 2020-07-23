Захват заложника в Полтаве: в полиции обратились к украинцам

Подозреваемый может быть вооружен и очень опасен

Захват заложника в Полтаве: в полиции обратились к украинцам

В полиции Полтавской области обратились к украинцам по поводу операции по задержанию человека, который с гранатой в руках захватил в заложники полковника полиции.

Спикер управления Нацполиции в Полтавской области Полина Ларина в эфире телеканала "Украина 24" предупредила, что подозреваемый Роман Скрипник может быть очень опасным.

"Если вы случайно встретите неизвестного мужчину, который покажется вам очень подозрительным, пожалуйста, избегайте встречи с ним, ни в коем случае не пытайтесь делать каких-либо действий, не пытайтесь задерживать, сообщайте немедленно по номеру 102 эту информацию", - заявила Ларина.

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Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Подозреваемый выехал за пределы города, бросил авто и заложника, после чего скрылся. Его поиски продолжаются.

По факту захвата заложника правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям. Скрипнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник Украина 24 Теги полиция заложники Полтава