18:33, Сегодня

Захват заложника в Полтаве: в полиции обратились к украинцам Подозреваемый может быть вооружен и очень опасен

В полиции Полтавской области обратились к украинцам по поводу операции по задержанию человека, который с гранатой в руках захватил в заложники полковника полиции.

Спикер управления Нацполиции в Полтавской области Полина Ларина в эфире телеканала "Украина 24" предупредила, что подозреваемый Роман Скрипник может быть очень опасным.

"Если вы случайно встретите неизвестного мужчину, который покажется вам очень подозрительным, пожалуйста, избегайте встречи с ним, ни в коем случае не пытайтесь делать каких-либо действий, не пытайтесь задерживать, сообщайте немедленно по номеру 102 эту информацию", - заявила Ларина.

Читайте также: Бывший СБУшник назвал общее обстоятельство в событиях в Полтаве и Луцке

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Подозреваемый выехал за пределы города, бросил авто и заложника, после чего скрылся. Его поиски продолжаются.

По факту захвата заложника правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям. Скрипнику грозит до 15 лет лишения свободы.