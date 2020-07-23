17:13, Сегодня

Это сценарий дестабилизации — эксперт о ситуации в Украине Эксперт рассказал, о чем говорят участившиеся случаи попыток совершения теракта и минирований

В последние два дня в Украине царит серьезная нестабильность.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы можем увидеть минирования, ситуацию с гранатой. Параллельно развивались события с задержанием в Харькове - сообщник он Кривоша (мужчина, захвативший заложников в Луцке - ред.), или не сообщник — следствие определит, но он тоже угрожал минированием. Это сценарий дестабилизации. Я не верю в совпадения, что все террористы или потенциальные преступники увидели ситуацию в Луцке и в них что-то включилось. Единицы такие могут быть. Но системно, мне кажется, есть проблема", — сказал он.

Читайте также: Заложник в Полтаве: в полиции рассказали последние новости о спецоперации

Эксперт рассказал, кто может стоять за дестабилизацией в стране.

"Вопрос выгодополучателя — это, конечно, Россия, с которой мы в состоянии войны. Но это может быть и кто-то внутри, кто заинтересован сдержать этот хаос и получить себе определенные баллы", — сказал он.

Читайте также: "Это еще не конец": луцкий террорист сделал шокирующее заявление

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угнал автомобиль и угрожал взорвать себя гранатой, а затем захватил в заложники полицейского Виталия Шияна, которого позже отпустил. По факту захвата в заложники полковника полиции в Полтаве правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям. Известно, что у злоумышленника уже есть судимость.