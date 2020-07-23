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Как не паниковать в критических ситуациях: психолог дала простые советы Ощущение безопасности - самое важное для людей, рассказала Оксана Сашенко

Люди, которые стали заложниками кризисных событий, должны взять под контроль собственное дыхание и собственное тело, чтобы справиться с панической атакой.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" кризисный психолог Оксана Сашенко, комментируя захват заложников в Луцке и в Полтаве.

"Ощущение безопасности - самое важное для людей, независимо от возраста и гендера. Важно понимать - есть вещи, на которые мы можем влиять, есть - на которые не можем. Когда вдруг мы попадаем в эпицентр кризисных событий, или как заложники стали свидетелями очень неприятных и травмирующих событий, нам важно понимать, что влиять мы можем в этом случае только на две вещи - на собственное дыхание и на собственное тело. Ничто другое в этом мире нам не является подвластным", - рассказала Сашенко.

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Она посоветовала изучить несколько дыхательных упражнений, уделить внимание ритмизации собственного дыхания, "максимально повернуть внимание к чувствам тела".

"Есть простое, но очень действенное упражнение в кризисных ситуациях - ощущение как минимум пяти точек, на которые мы можем опираться. Это могут быть стопы, ладони, спина, затылок. Это возвращает нам стабилизацию. Второй момент - мы гораздо лучше действуем в кризисных ситуациях, когда есть определенный план действий. Есть прописанные в голове определенные действия, которые надо делать, если случится что-то неприятное. Это также стабилизирует нас", - добавила психолог.

Напомним, ранее профессиональный переговорщик Вадим Рахлис рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как вести себя с террористами, если вы в заложниках.