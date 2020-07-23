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Захват заложника в Полтаве: адвокат объяснил, выполнимы ли требования Адвокат рассказал, что будет с приговором мужчины, захватившего полицейского

Злоумышленник, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, требует, чтобы его не привлекали к ответственности. Возможно ли это, рассказал адвокат Виктор Чевгуз в эфире канала "Украина 24".

"Это невозможно, потому что в отношении его есть приговор, который вступил в законную силу. Он же его не обжаловал в кассационном порядке или как-то еще. Значит, он подлежит обязательному выполнению. Если приговор — лишение свободы, то его должны задержать, отправить в СИЗО, а потом — в колонию. А если у него условное, то нужно менять приговор. Если он что-то нарушил, должна быть уголовно-исполнительная инспекция, которая должна подать в суд о смене приговора — уголовную меру на реальную", — сказал он.

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По словам адвоката, если подтвердится, что захвативший заложника Роман Скрипник действительно воевал в АТО, это может быть поводом для смягчения наказания.

"Участие в АТО, в ликвидации Чернобыля и так далее, это смягчающее обстоятельство, которое влияет на меру наказания. Законодательно отягчающие и смягчающие обстоятельства учтены в Уголовном кодексе", — сказал он.

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угнал автомобиль и угрожал взорвать себя гранатой, а затем захватил в заложники полицейского. По факту захвата в Полтаве в заложники полковника полиции правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям. Известно, что у злоумышленника уже есть судимость.