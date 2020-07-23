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Население Украины стремительно стареет: появился тревожный прогноз Украина вошла в 30 самых старых стран мира

В Украине в ближайшие годы будет стремительно расти доля населения пенсионного возраста. Кроме того, с 90-х годов наблюдается превышение числа умерших над числом родившихся.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Ирина Курило.

"Сейчас сложилась ситуация, если брать контингент от 15 до 34 лет включительно, то его численность - чуть больше 10 млн человек - соответствует численности людей старше 60 лет... Поколения, которые сейчас выходят на пенсию, значительно более многочисленны, чем поколение молодежи", - рассказала Курило.

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По ее прогнозу, старение населения в Украине в ближайшие годы будет прогрессировать, поскольку рубеж 65 лет будут пересекать наиболее многочисленные поколения, родившиеся в 60-е годы.

"С 90-х годов в Украине наблюдалось обвальное падение рождаемости. Поколение от 15 до 29 лет в настоящее время является одним из наименее многочисленных. В дальнейшем население будут пополнять немножко более многочисленные поколения, родившиеся в период между 2005 и 2013 годами", - отметила демограф.

Курило также рассказала, что в Украине превышение числа умерших над числом родившихся, депопуляция, наблюдается с начала периода независимости. Сейчас масштаб депопуляции нарастает, потому что население стареет и рождается мало.

"Мы сегодня входим в 30 старейших стран мира... В связи с ситуацией, сложившейся в последние годы, мы не можем рассчитывать на повышение уровня рождаемости... Нам нужно сокращать преждевременную смертность... Из трех юношей, которые доживают до 15 лет, один не доживает до пенсионного возраста", - рассказала она.

Напомним, в Украине официальный возраст молодежи снизят с 35 до 29 лет, такая инициатива может вступить в силу уже со следующего года.