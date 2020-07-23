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В Полтаве мужчина угрожал взорвать гранату: стали известны подробности Мужчина угнал автомобиль и не давал полиции себя задержать

В Полтаве 23 июля мужчина похитил автомобиль и угрожал взорвать себя гранатой.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" с места событий.

Инцидент произошел возле Полтавского административного суда. Мужчина ранее угнал автомобиль, и полиция пыталась его задержать.

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Мужчина с гранатой в руках взял в заложники полицейского и угрожал устроить взрыв, обещал подорвать и себя.

Сейчас злоумышленник обменял копа на начальника полиции Полтавщины и скрылся на авто, которое ему предоставили. Продолжаются переговоры, чтобы он сдался полиции.

Как известно, в Киеве 21 июля в полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Жуляны", железнодорожного вокзала и ТРЦ Ocean Plaza. Кроме того, возле станции метро "Минская" были обнаружены самодельные взрывные устройства.

Кандидат политических наук Андрей Багинский в эфире телеканала "Украина 24" объяснил связь между минированиями в Киеве и захватом заложников в Луцке.