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"Купить не проблема": эксперт рассказал, сколько нелегального оружия у украинцев Официальная статистика не дает реальной картины, заявил Георгий Учайкин

В Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. По его словам, официальная статистика незаконного обращения с оружием в Украине является "каплей в океане".

"Все международные специалисты уже давно признали, что количество неучтенного оружия в Украине превысило 4,5 млн единиц. Бороться с этим теми средствами, которые нам предлагают 30 лет, не удается, и это очевидно", - заявил он.

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Комментируя захват заложников в Луцке, эксперт отметил, что в Украине "для дважды судимых преступников не является проблемой купить автомат Калашникова в его укороченной версии, взрывчатку и револьвер".

"Ситуация привела к тому, что он может позволить себе это приобрести и терроризировать общество, а общество будет ожидать развития событий", - отметил Учайкин и призвал к легализации оружия самозащиты.

Как известно, в Луцке 21 июля злоумышленник с оружием в руках захватил автобус с пассажирами. Он удерживал заложников более 10 часов, после чего был задержан полицией.