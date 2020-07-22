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Если вы в заложниках: украинцам объяснили, как вести себя с террористами Заложникам не рекомендуют кричать, возмущаться и делать резкие движения

Заложники, попавшие в руки к террористам, не должны возмущаться, повышать голос и делать резкие движения. В случае штурма нужно находиться как можно дальше от преступников.

Об єтом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" переговорщик, основатель и директор Международной палаты альтернативного разрешения споров и Бюро переговоров Вадим Рахлис, комментируя захват в заложники пассажиров автобуса в Луцке.

"Как вести себя заложникам? Прежде всего, когда они находятся рядом с террористами, им надо установить психологический контакт с этими людьми. Но не надо разговаривать с террористами, это не вербальный контакт. Что нельзя делать - кричать, что-то доказывать, высказывать свое возмущение, плакать и громко говорить. Террористы сильно возбуждены, и любой крик или громкий голос может повысить это возбуждение и вызвать неадекватную реакцию", - сказал он.

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Если заложники сидят неподвижно, а в помещении мало воздуха, эксперт порекомендовал меньше двигаться, но при этом шевелить мускулами, напрягать и расслаблять мышцы.

"Чтобы не впасть в психологическую депрессию, надо не думать, что вы в плену, а например решать математическую задачу… При штурме, если есть штурм, надо находиться подальше от террориста. Надо слушать, что говорят террористы, что они делают, чтобы потом эту информацию донести до правоохранительных органов, если заложник останется жив", - заявил Рахлис.

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Напомним, ранее профессиональный переговорщик Вадим Рахлис в эфире телеканала "Украина 24" оценил действия президента Владимира Зеленского при освобождении заложников в Луцке.