19:40, Сегодня

"Респект Зеленскому": эксперт об освобождении заложников в Луцке То, что делал президент, он не должен был делать, считает Вадим Рахлис

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на переговоры с террористом, захватившим автобус с пассажирами в Луцке, потому что кроме президента "это некому было сделать".

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" переговорщик, основатель и директор Международной палаты альтернативного разрешения споров и Бюро переговоров Вадим Рахлис.

"Я профессионально занимаюсь переговорами и имею опыт таких освобождений. То, что делал президент, президент не должен был делать, как и не должен делать министр и замминистра, начальник Национальной полиции и так далее. Но, к сожалению, кроме президента это было сделать некому. Поэтому респект президенту, что он на это пошел и договорился", - заявил он.

Читайте также: Были варианты штурма - у Зеленского рассказали, как спасали заложников в Луцке

Популярное видео "Ползет украинец по Сахаре": Кикабидзе рассказал анекдот в прямом эфире 10:51, 24 июня "Время Голованова": о ситуации в Украине с Андреем Пальчевским и Михаилом Саакашвили 10:06, 26 июня "Время Голованова": о важности реформ в Украине с Андреем Пальчевским и Давидом Сакварелидзе 11:06, 10 июля

По словам Рахлиса, "президент должен управлять страной, переговорщик должен вести переговоры с террористами".

"Каждый должен заниматься своим делом. Но если я предлагаю помощь и от моей помощи отказываются, больше некому вести переговоры и выходит президент… То, что он сделал - сделал правильно. Это надо было делать раньше", - подчеркнул эксперт.

Читайте также: Я бы сделал то же самое - Гордон о Зеленском, который выполнил требование террориста

Как известно, в Луцке 21 июля злоумышленник с оружием в руках захватил автобус с пассажирами. Он удерживал заложников более 10 часов, после чего был задержан полицией.

Злоумышленник требовал от президента Владимира Зеленского разрекламировать в видеообращении американский документальный фильм "Земляне", в котором затрагивается тема насилия над животными.

Президент Украины выполнил требование и выпустил соответствующее видео. После задержания преступника и освобождения заложников видеообращение Зеленского было удалено с официальной Facebook-страницы президента Украины.