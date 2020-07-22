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Были варианты штурма - у Зеленского рассказали, как спасали заложников в Луцке Отрабатывались сценарии с привлечением снайперов и СБУшников, переодетых журналистами

При освобождении заложников в Луцке силовики рассматривали сценарии штурма автобуса и использования снайперов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Мы до последнего не понимали, что будет происходить, есть ли сообщники у этого террориста. Именно поэтому СБУ так отрабатывала. Пока не зашла "Альфа" в автобус и не была команда от СБУ, что все безопасно, можно подходить, мы не знали, хорошо ли все пройдет", - заявил Тимошенко.

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По его словам, операция по освобождению людей проходила под руководством СБУ совместно с МВД.

"Были разные варианты развития ситуации. Эти 10 часов мы не просто сидели и ждали, когда он будет выходить на связь с президентом. Были варианты штурма, террорист требовал присутствия журналистов, и рассматривалось, что сотрудники СБУ подойдут к нему переодетыми в журналистов. Отрабатывались варианты снайперов, но террорист не подходил к окнам. Именно поэтому СБУ использовала дрон, чтобы отвлечь его, и он подошел к окну. Также психологи СБУ звонили ему от имени журналистов, чтобы его разговорить", - сказал заместитель главы ОП.

Тимошенко также отметил, что президент принял верное решение о выходе на связь с преступником, "ведь это решение, которое нужно принимать здесь и сейчас".

"Если, не дай Бог, президент не выходит на связь – и взрывается автобус… С другой стороны, президент выходит на связь, но это, как пишут аналитики, может вызвать шквал того, что будут и дальше такие ситуации. Думаю, что их не будет", - добавил он.

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Как известно, в Луцке 21 июля злоумышленник с оружием в руках захватил автобус с пассажирами. Он удерживал заложников более 10 часов, после чего был задержан полицией.

Злоумышленник требовал от президента Владимира Зеленского разрекламировать в видеообращении американский документальный фильм "Земляне", в котором затрагивается тема насилия над животными.

Президент Украины выполнил требование и выпустил соответствующее видео. После задержания преступника и освобождения заложников видеообращение Зеленского было удалено с официальной Facebook-страницы президента Украины.