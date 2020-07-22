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Геращенко объяснил, кто стоит за серией минирований в Украине В МВД объяснили данные инциденты "эффектом домино"

Захват автобуса с заложниками в Луцке повлек за собой "эффект домино", в результате в полицию поступило множество ложных сообщений о минировании от психически неуравновешенных людей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Всегда, когда происходит информационное возбуждение общества, есть психически неустойчивые люди. Они начинают звонить и минировать те или иные объекты, увидев собрата по разуму по телевизору. Мы знаем статистически - когда происходят такого рода громкие заявления о террористических актах, они за собой вызывают "эффект домино". Именно поэтому вчера целый ряд психически неустойчивых личностей звонил и минировал разные объекты по Украине - в Киеве, Харькове и других городах", - объяснил заместитель Авакова.

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Геращенко отметил, что полиция фиксирует такие факты, а за неправдивое уведомление о заминировании предусмотрена уголовная ответственность.

"По всем случаям, которые мы сможем довести до конца и раскрыть, мы привлечем этих людей к ответственности. Они создают стресс для тысяч людей, которые бывают в метро, на вокзалах, в торгово-развлекательных центрах. Это не останется безнаказанным", - подчеркнул он.

Как известно, в Киеве 21 июля в полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Жуляны", железнодорожного вокзала и ТРЦ Ocean Plaza. Кроме того, возле станции метро "Минская" были обнаружены самодельные взрывные устройства.

Кандидат политических наук Андрей Багинский в эфире телеканала "Украина 24" объяснил связь между минированиями в Киеве и захватом заложников в Луцке.