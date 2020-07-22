17:59, Сегодня

Останавливать авто просто так пока нельзя - у Авакова рассказали, когда станет можно Советник главы МВД посетовал на то, что машины нельзя останавливать "просто для проверки", и сказал, что это усложняет работу полиции

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал, что на данный момент есть четкие определенные правила остановки машин полицией.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на претензию телезрителя о том, что полицейские без видимых причин остановили его машину.

"У нас есть несколько причин для остановки транспортного средства, среди этих причин есть в том числе отработка, например, транспортного средства, который, по оперативной информации, находится в угоне, или если на нем передвигаются преступники, или те, кто имеет отношение к преступлению", - сказал советник.

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Мартыненко рассказал о законах, которые МВД подало в парламент для рассмотрения.

"В том пакете законов, который МВД сейчас инициирует в Верховной Раде, есть в том числе добавление причин остановки - просто для проверки. Пока такого нет, то есть, если нет причин для остановки, то останавливать пока что нельзя, и это несколько ограничивает эффективность работы полиции", - сказал Мартыненко.

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По словам советника Авакова, аргументированную информацию часто не озвучивают даже самому водителю.

"Тут вопрос в том, что если водитель ничего не нарушал, если у него нет ничего запрещенного - нет особой проблемы, например, открыть багажник или "бардачок". Другой вопрос, если это переходит здоровые рамки, переходят уже не к осмотру, а к обыску", - сказал Мартыненко.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал пятилетие со дня создания Национальной полиции и объяснил, чем полиция лучше милиции.