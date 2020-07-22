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Если вас наехали велосипедом: в МВД дали совет украинцам Владимир Мартыненко объяснил, как полиция должна реагировать на такие инциденты

Пешеходы, на которых на тротуаре наехали велосипедом или самокатом, должны действовать так же, как водители в случае обычного ДТП.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"Это такое же дорожно-транспортное происшествие, хотя оно происходит с участием транспортного средства, которое не надо регистрировать, например, велосипеда или чего-то другого. Но в таких случаях надо так же вызвать полицию, оформлять протокол ДТП, особенно если есть травмы, умышленные или неумышленные. Полиция должна реагировать на такие вещи через составление протокола, предоставление правовой оценки того, что произошло", - рассказал советник министра.

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Мартыненко также обратился к пешеходам и напомнил, что "у нас есть выделенные дорожки для велосипедов и там преимущество имеют велосипедисты".

"Но если есть ДТП, если на вас наехали велосипедом или любым другим транспортным средством - обязательно вызывайте полицию, чтобы урегулировать эту ситуацию в законном русле", - добавил он.

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Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, сколько людей в Украине пострадали или погибли в ДТП за годы независимости.