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У полиции большая проблема - эксперт о фейковых "минированиях" в Украине Юрист объяснил, почему большое количество дел остается нераскрытым до конца

Преступники, которые терроризируют украинское общество фейковыми сообщениями о минировании различных объектов, нашли способ оставаться безнаказанными.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал юрист Олег Дубовик.

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По словам эксперта, для правоохранителей остается техническая проблема установления и нахождения лица, совершившего такое преступление.

"По статистике, такие преступления совершают больше не с телефонного звонка, а с помощью интернета, онлайн-сервисов, электронной почты или каких-либо мессенджеров. Это большая техническая проблема даже у киберполиции. Если это сделано из Украины, то они по IP-адресу находят эту точку. Но если это осуществляют преступники с опытом, или те, кто разбирается в IT-технологиях, они прячут IP-адрес за иностранными серверами, запутывают свое местонахождение. Тогда если не вообще невозможно, то очень сложно найти этих людей", - пояснил он.

Как отметил Дубовик, поэтому большое количество дел остается нераскрытым до конца.

"IP-адрес закреплен за определенным физическим или юридическим лицом по какому-то конкретному адресу. Надо разматывать клубок уже оттуда. Если хакер использует чужой IP-адрес, чтобы направить такое уведомление, то правоохранители могут явиться к людям, которые не виноваты и не причастны", - рассказал юрист.

Также эксперт напомнил, что один выезд взрывотехников, скорой и полиции на фейковое минирование обходится в сумму от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен. По его словам, возмещение этих расходов нужно возлагать на человека, виновного в преступлении.

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Как известно, в Киеве 21 июля в полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Жуляны", железнодорожного вокзала и ТРЦ Ocean Plaza. Кроме того, возле станции метро "Минская" были обнаружены самодельные взрывные устройства.

Кандидат политических наук Андрей Багинский в эфире телеканала "Украина 24" объяснил связь между минированиями в Киеве и захватом заложников в Луцке.