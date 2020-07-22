Гостиница "Украина" в Луцке печально прославилась: подробности

В номере Кривоша полиция нашла некие записки

Гостиница "Украина" в Луцке печально прославилась: подробности

Гостиница "Украина" в Луцке стала известной на всю страну после захвата автобуса в Луцке накануне, передает корреспондент телеканала "Украина 24".

"Гостиница "Украина" стала печально известным местом для Луцка и для всей Украины. Во-первых, именно в эту гостиницу после освобождения заложников их заселили, однако полиция не рассказывает ни личностей этих заложников, ни о том, кем они были, и рекомендует им не общаться со СМИ. Самому младшему заложнику было всего 15 лет", - рассказал корреспондент.

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Максим Кривош, захвативший заложников, заселился именно в эту гостиницу за два дня до преступления. 

"Возможно, именно тут он планировал свои злодеяния. Правоохранители уже осмотрели его номер и изъяли какие-то записки. К сожалению, что именно в этих записках, не сообщается. Возможно, это станет известно позже, когда будут проведены все следственные действия", - передает журналист.

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Как сообщил корреспондент, сотрудники гостиницы рассказали, что Кривош не вызывал никаких подозрений, "был обычным клиентом", а сумки его никто не проверял, так как сотрудники отеля не имеют права делать это и вообще никогда не проверяли сумки постояльцев.

Напомним, вечером 21 июля Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".

Источник Украина 24 Теги террористы Луцк заложники