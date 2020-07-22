15:38, Сегодня

Гостиница "Украина" в Луцке печально прославилась: подробности В номере Кривоша полиция нашла некие записки

Гостиница "Украина" в Луцке стала известной на всю страну после захвата автобуса в Луцке накануне, передает корреспондент телеканала "Украина 24".

"Гостиница "Украина" стала печально известным местом для Луцка и для всей Украины. Во-первых, именно в эту гостиницу после освобождения заложников их заселили, однако полиция не рассказывает ни личностей этих заложников, ни о том, кем они были, и рекомендует им не общаться со СМИ. Самому младшему заложнику было всего 15 лет", - рассказал корреспондент.

Читайте также: "Вам сложно понять всю картину": Аваков о "странностях" спецоперации в Луцке

Максим Кривош, захвативший заложников, заселился именно в эту гостиницу за два дня до преступления.

"Возможно, именно тут он планировал свои злодеяния. Правоохранители уже осмотрели его номер и изъяли какие-то записки. К сожалению, что именно в этих записках, не сообщается. Возможно, это станет известно позже, когда будут проведены все следственные действия", - передает журналист.

Читайте также: Ожидал другой развязки – Гордон о захвате заложников в Луцке

Как сообщил корреспондент, сотрудники гостиницы рассказали, что Кривош не вызывал никаких подозрений, "был обычным клиентом", а сумки его никто не проверял, так как сотрудники отеля не имеют права делать это и вообще никогда не проверяли сумки постояльцев.

Напомним, вечером 21 июля Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".