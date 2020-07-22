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Заложники в Луцке, взрывы и минирования - эксперт увидел связь События последних дней создали угрозу национальной безопасности, заявил Андрей Багинский

Серия взрывов и минирований в Украине, а также захват заложников в Луцке имеют признаки системных действий, направленных на запугивание общества.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" кандидат политических наук Андрей Багинский, комментируя события последних дней.

"То большое количество событий, которое мы наблюдали вчера и сегодня - я думаю, что здесь мы можем видеть некоторую системность. Потому что криминологи, люди, имеющие отношение к правоохранительным органам, говорят, что статистически пока спорным является момент, насколько нормальным можно считать такое количество событий", - заявил эксперт.

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По его словам, события последних дней можно расценивать как угрозу национальной безопасности.

"Любые такие события, в частности теракт, который вчера произошел - они кроме того, что своей целью могут иметь дестабилизацию общества, они могут способствовать и страху, и панике и т.д.", - заявил Багинский.

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Как известно, в Луцке 21 июля злоумышленник с оружием в руках захватил автобус с пассажирами. Он удерживал заложников более 10:00, после чего был задержан полицией.

В то же время, в столичную полицию поступила информация о заминировании нескольких объектов и раздался взрыв возле метро "Минская".