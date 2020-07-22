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"Вам трудно понять всю картину": Аваков о "странностях" спецоперации в Луцке Такие правила иногда вам выглядят излишними, но так надо действовать

Широкой общественности в Украине недоступна общая картина операции по освобождению заложников в Луцке. Об этом на брифинге в Николаеве сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, отвечая на вопрос корреспондента канала "Украина" о том, почему спецоперация началась после того, как террорист Максим Кривош сдался.

«Все, что вчера происходило, происходило на протяжении почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы давали вам увидеть, или те, которые вы могли услышать из сообщений в прессе», - заявил глава МВД.

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Он отметил, что когда шли переговоры, то договорились, что сначала выйдет «террорист», он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оружие оставил и его встречает переговорная группа в лице трех человек: медик, сотрудник КОРДа и первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

«После того, как мы фиксируем его в наручниках, подъезжает группа Службы безопасности. Потому что остальные люди еще находились в автобусе, и мы не могли до конца уверенно предполагать, нет ли у него сторонников в том числе и в автобусе. Нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергаться взрыву», - рассказал Аваков.

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Поэтому, подчеркнул он, Служба безопасности приняла решение сыграть по правилам полностью.

«Такие правила иногда вам выглядят излишними, но так надо действовать. Решения, которые были вчера приняты, они не были простыми, но то, что взял на себя Зеленский, он взял приоритет – сохранение человеческих жизней, то есть нулевой риск для каждого заложника, и в том числе с высокой гуманностью к этому неадекватному человеку», - рассказал глава силового ведомства.

Вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".