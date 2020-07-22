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В Киеве закрыта станция метро "Вокзальная": причиной стал один предмет На место происшествия уже прибыли взрывотехники

На входе станции метро «Вокзальная» обнаружили неизвестный чемодан. Территорию вокруг метро полностью огородили. Подробнее рассказывает корреспондент «Украина 24».

Правоохранители официально ничего не комментируют, но не на камеру они рассказали, что никаких анонимных сообщений о минировании станции «Вокзальная» не поступало.

К правоохранителям обратились прохожие, которые сообщили о том, что в течение длительного времени стоит неизвестный чемодан и к нему никто не подходит. Уже на место прибыли взрывотехники и пытаются выяснить, что в чемодане. Прилегающую к станции метро территорию полностью огородили.

Напомним, накануне, 21 июля, по Украине прошла волна сообщений о минированиях, а в Киеве сообщалось об обнаружении взрывчатки у метро "Минская". Однако главной новостью дня стал захват заложников в Луцке. Люди - пассажиры рейсового автобуса - были освобождены вечером, того, кто захватил людей, задержали.