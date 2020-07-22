Это сверхстресс – психотерапевт дала советы освобожденным в Луцке заложникам

Людям важно оказать помощь, чтобы они не перешли в состояние ПТСР

Это сверхстресс – психотерапевт дала советы освобожденным в Луцке заложникам

Психотерапевт Мария Фабричева в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, как правильно выводить из состояния стресса людей, которые оказались в заложниках после захвата автобуса в Луцке накануне.

«Люди однозначно находятся в состоянии острого стресса. Сейчас им важно оказать помощь, чтобы дальше они не перешли от состояния шока, отрицания гнева в ту или иную форму посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Стокгольмский синдром случается непосредственно в автобусе при взаимодействии с террористом, а дальше не исключено ПТСР. Однозначно, с людьми сейчас важно работать, заниматься, выводить (из стресса – ред.). Говорили, что на месте работали психологи, и я надеюсь, что сразу была оказана первичная помощь, которая по протоколу должна быть после таких ситуаций», - отметила эксперт.

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По ее словам, ситуация, когда тебя захватывают в заложники, не входит в типичный бытовой опыт, этого никто не ожидает, а значит это сверхстресс, мы не знаем, как себя вести, когда чего-то не ожидаем.

«Я хочу сказать, что люди, которые находились на тот момент в автобусе, самое важное, что нужно им донести – они делали лучшее, на что они способны, чтобы сохранить свои жизни. И вот по этим точкам: они сделали лучшее, что могли; что они выжили – и это большое счастье; что на данный момент они уже находятся вне этой ситуации и в дальнейшем, имея уже такой опыт, им придется снова наращивать плюс минус ощущение контроля над ситуацией. Про ощущение безопасности пока упустим – это серьезный путь», - заявила Фабричева.

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Вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".

Источник Украина 24 Теги психотерапевт маршрутка Луцк Максим Кривош заложники