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Это сверхстресс – психотерапевт дала советы освобожденным в Луцке заложникам Людям важно оказать помощь, чтобы они не перешли в состояние ПТСР

Психотерапевт Мария Фабричева в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, как правильно выводить из состояния стресса людей, которые оказались в заложниках после захвата автобуса в Луцке накануне.

«Люди однозначно находятся в состоянии острого стресса. Сейчас им важно оказать помощь, чтобы дальше они не перешли от состояния шока, отрицания гнева в ту или иную форму посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Стокгольмский синдром случается непосредственно в автобусе при взаимодействии с террористом, а дальше не исключено ПТСР. Однозначно, с людьми сейчас важно работать, заниматься, выводить (из стресса – ред.). Говорили, что на месте работали психологи, и я надеюсь, что сразу была оказана первичная помощь, которая по протоколу должна быть после таких ситуаций», - отметила эксперт.

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По ее словам, ситуация, когда тебя захватывают в заложники, не входит в типичный бытовой опыт, этого никто не ожидает, а значит это сверхстресс, мы не знаем, как себя вести, когда чего-то не ожидаем.

«Я хочу сказать, что люди, которые находились на тот момент в автобусе, самое важное, что нужно им донести – они делали лучшее, на что они способны, чтобы сохранить свои жизни. И вот по этим точкам: они сделали лучшее, что могли; что они выжили – и это большое счастье; что на данный момент они уже находятся вне этой ситуации и в дальнейшем, имея уже такой опыт, им придется снова наращивать плюс минус ощущение контроля над ситуацией. Про ощущение безопасности пока упустим – это серьезный путь», - заявила Фабричева.

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Вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".