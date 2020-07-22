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Гордон рассказал, почему имеет «зуб» на Юзика Я имею большой «зуб» на господина Корявченкова. И я впервые об этом говорю

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24», почему в свое время «обиделся» на ныне народного депутата, известного юмориста студии «95 квартал» Юрия Корявченкова.

«Я имею большой «зуб» на господина Корявченкова. И я впервые об этом скажу. Это очень личное. Несколько лет назад Алексей Михайличенко и видные «динамовцы» организовали матч на стадионе «Динамо». звезды киевского «Динамо», завоевавшие Кубок кубков в 1986 году, против команды звезд остального мира, за которую играли Владимир Зеленский, Савик Шустер, Юрий Корявченков, я, Виктор Павлик и так далее», - отметил журналист.

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По его словам, он захотел сделать общую фотографию с футбольными кумирами детства.

«И я думаю, вот бы в кои то веки сделать снимок со всеми своими кумирами – от Блохина и Веремеева до Заварова и Чанова. Я их всех собрал в отдельной комнате, красиво выстроил, стал по центру, фотограф готовится снять, а дверь была открыта, и в это время по коридору проходил Юзик. Увидев тщательно выстроенный мною кадр, Юзик зашел в комнату и сел к нам и сфотографировался вместе с нами», - заявил Гордон.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал анекдот про президента РФ Владимира Путина и "обнуление" его сроков.