Хотел быть известным всем - психолог назвал причину, почему Кривош сдался

Преступник хочет быть известным всем, то есть он хочет обратить на себя внимание

Хотел быть известным всем - психолог назвал причину, почему Кривош сдался

Психолог-криминалист Владимир Абрамян в эфире телеканала «Украина 24» назвал главную причину, почему сдался Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе в Луцке.

«Что хочет преступник, в данном случае террорист? Он хочет быть известным всем, то есть он хочет обратить на себя внимание. Это главное. И очень хорошо, что с Максимом Кривошем разговаривал президент. Это очень и очень важно. Скажу откровенно, на мой взгляд - это основная причина, почему он сдался», - отметил психолог.

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На вопрос ведущей, понадобится ли освобожденным заложникам обращаться за помощью к психологам, эксперт ответил утвердительно.

«Люди получили психическую травму. Не исключено, что у кого-то последствия так называемого стокгольмского синдрома, это когда сочувствуешь тому, кто тебя обижает. Обязательно должно быть хотя бы несколько профилактических бесед с людьми, чтобы выяснить, в каком состоянии человек вышел из той экстремальной ситуации», - заявил Абрамян.

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Вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".

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