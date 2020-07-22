11:19, Сегодня

Хотел быть известным всем - психолог назвал причину, почему Кривош сдался Преступник хочет быть известным всем, то есть он хочет обратить на себя внимание

Психолог-криминалист Владимир Абрамян в эфире телеканала «Украина 24» назвал главную причину, почему сдался Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе в Луцке.

«Что хочет преступник, в данном случае террорист? Он хочет быть известным всем, то есть он хочет обратить на себя внимание. Это главное. И очень хорошо, что с Максимом Кривошем разговаривал президент. Это очень и очень важно. Скажу откровенно, на мой взгляд - это основная причина, почему он сдался», - отметил психолог.

Читайте также: Заложники в Луцке: Аваков опроверг информацию СМИ о захватчике

На вопрос ведущей, понадобится ли освобожденным заложникам обращаться за помощью к психологам, эксперт ответил утвердительно.

«Люди получили психическую травму. Не исключено, что у кого-то последствия так называемого стокгольмского синдрома, это когда сочувствуешь тому, кто тебя обижает. Обязательно должно быть хотя бы несколько профилактических бесед с людьми, чтобы выяснить, в каком состоянии человек вышел из той экстремальной ситуации», - заявил Абрамян.

Читайте также: У террориста будут последователи - юрист о захвате заложников в Луцке

Вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".