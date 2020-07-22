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Ситуация с освобожденными заложниками в Луцке: подробности В суде в Луцке сегодня будут избирать меру пресечения Максиму Кривошу

Всех людей, освобожденных из маршрутного автобуса, который был захвачен в Луцке накануне, отпустили домой, они не нуждались в медицинской помощи. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Украина 24» из Луцка.

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В городском районном суде Луцка сегодня будут избирать меру пресечения Максиму Кривошу. Точное время не сообщается, так как еще не готовы вручить ему подозрение.

Никто из 13 освобожденных заложников не обратился за медицинской помощью. Их сначала доставили в штаб, который находился в гостинице «Украина», там осмотрели медики, и тогда состоялся допрос следователем СБУ. По состоянию на 1:00 силовики сообщили, что людей отпустили домой.

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Вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош освободил всех заложников и был задержан полицией.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".