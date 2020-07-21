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Захват автобуса в Луцке - появились данные о состоянии заложников Заложников ждали в областной больнице, чтобы их обследовать

Освобожденные полицией заложники луцкого террориста Максима Кривоша не имеют проблем со здоровьем, людей отправили в гостиницу, где с ними работают правоохранители.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" с места событий, сейчас возле автобуса находятся следователи, они изучают все доказательства противоправной деятельности. По предварительным данным, люди, которых освободили, находятся в гостинице "Украина".

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Заложников сначала ждали в областной больнице, чтобы их обследовать, но в полиции сообщили, что медицинская помощь никому не требуется - все люди находятся в хорошем настроении и не имеют проблем со здоровьем.

В отеле с бывшими заложниками работают следователи. Они изучают детали - как с ними общался террорист, как он себя вел, звонил ли кому-то из сообщников. Доступа к освобожденным людям сейчас журналисты не имеют.

Отметим, что вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош был задержан полицией, заложники освобождены.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".