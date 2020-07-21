Захват автобуса в Луцке - появились данные о состоянии заложников

Заложников ждали в областной больнице, чтобы их обследовать

Захват автобуса в Луцке - появились данные о состоянии заложников

Освобожденные полицией заложники луцкого террориста Максима Кривоша не имеют проблем со здоровьем, людей отправили в гостиницу, где с ними работают правоохранители.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" с места событий, сейчас возле автобуса находятся следователи, они изучают все доказательства противоправной деятельности. По предварительным данным, люди, которых освободили, находятся в гостинице "Украина".

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Заложников сначала ждали в областной больнице, чтобы их обследовать, но в полиции сообщили, что медицинская помощь никому не требуется - все люди находятся в хорошем настроении и не имеют проблем со здоровьем.

В отеле с бывшими заложниками работают следователи. Они изучают детали - как с ними общался террорист, как он себя вел, звонил ли кому-то из сообщников. Доступа к освобожденным людям сейчас журналисты не имеют.

Отметим, что вечером 21 июля злоумышленник Максим Кривош был задержан полицией, заложники освобождены.

В Единый реестр досудебных расследований внесено производство по признакам преступления по ст. 47 "Захват заложников". Кроме того, СБУ зарегистрировала уголовное производство по ст. 258 "Теракт".

Источник Украина 24 Теги Луцк Максим Кривош заложники