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В Луцке полиция освободила всех заложников, преступник задержан Преступник передан медикам, которые оценят его нормальность

В Луцке полиция освободила всех заложников, которых 21 июля захватил и удерживал в автобусе вооруженный преступник. Злоумышленник задержан.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Я только что получил видео, как заложники освобождены из автобуса", - сказал Геращенко.

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На уточняющий вопрос, все ли заложники на свободе, он ответил "да". Также Геращенко сообщил, что преступник покинул автобус.

"Я хочу сказать, что в данном случае очевидным является то, что этот человек является не вполне нормальным. Он будет передан медикам, чтобы оценить его нормальность или ненормальность. Наша главная задача была – обеспечить свободу всех заложников, чтобы они остались живы и невредимы. Именно поэтому мы целый день вели переговоры с террористом... Что касается цены, которая была за это заплачена, то я считаю, что переговоры – это всегда лучше любых спецопераций, которые могут привести к гибели заложников. Жизнь людей максимально дорога", - добавил заместитель главы МВД.

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Напомним, ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун заявил в эфире телеканала "Украина 24", что захватчик заложников в Луцке кажется ему не очень адекватным человеком.