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В Луцке выпустили нескольких заложников: подробности Операция полиции по спасению людей продолжается

Террорист Максим Кривош, который 21 июля захватил в заложники пассажиров автобуса в Луцке, по состоянию на 20:40 отпустил трех заложников.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" из Луцка, из автобуса вышли три человека. Известно, что это две женщины и парень. Операция полиции продолжается.

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В телефонном разговоре террорист сообщил одному из СМИ, что среди заложников есть один раненый, беременная женщина и ребенок. Сказал также, что люди в тяжелом состоянии.

По данным местных изданий, террорист отказался общаться с собственной женой. Правоохранители также не пустили в автобус мужчину, который представился родственником одной из заложниц.

Сейчас с заложниками работают психологи.

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Напомним, ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун заявил в эфире телеканала "Украина 24", что захватчик заложников в Луцке кажется ему не очень адекватным человеком.