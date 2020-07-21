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У "Максима Плохого" есть семья: что известно о захватчике заложников в Луцке Журналисты расспросили соседей человека, который захватил заложников в автобусе

О том, что известно о человеке, который захватил заложников в Луцке, рассказал корреспондент "Украина 24" Владимир Миколайчук из города, где живет Максим Кривош — Дубно. Журналисты нашли его дом и поговорили с соседями.

У Максима Кривоша есть жена и несовершеннолетний сын. Двери квартиры были закрыты, и на звонки журналистов никто не открыл, хотя соседи сообщили, что жена Кривоша дома. Под домом дежурят два автомобиля полиции. Соседи рассказали, что в квартире был обыск, в ходе которого якобы нашли взрывчатку, но официального подтверждения этой информации нет.

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"Соседи рассказали много интересных деталей. Максим не скрывал, что он сидел — наоборот, держал соседей в страхе. Когда ему делали какие-либо замечания, он отвечал: "Я сидел, и я вас могу избить", постоянно огрызался. Вел себя неадекватно резко — то изображал интеллигента, то запугивал местных жителей. Люди с ним спорили из-за собак. Зоозащитники из Ровно заявляют, что Кривош пытался помогать зоозащитным организациям, а соседи говорят, что неподалеку у него был гараж, где он разводил бойцовских собак — очевидно, на продажу. Из-за этого и случались конфликты. Он очень резко отвечал и иногда даже угрожал", — рассказал журналист.

Ранее сообщалось, что захватчик заложников называет себя в соцсети Максим Плохой, который написал книгу о "философии преступника". Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что захватчик заложников является уроженцем России. Настоящее его имя — Максим Кривош.