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"Большое строительство" Зеленского покажут онлайн — министр рассказал подробности Министр цифровой трансформации рассказал о новых проектах регионального развития

Ход программы "Большое строительство", инициированной президентом Владимиром Зеленским, можно будет наблюдать онлайн. Подробности рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в эфире телеканала "Украина 24".

"На сегодня президент поставил задачу каждому главе облгосадминистрации - чтобы они нанесли на карту объекты, как они строятся, чтобы был доступ 24/7. Поэтому сегодня можно зайти на любой сайт обладминистрации или специальный сайт определенной области и посмотреть объекты в режиме реального времени. Например, в Запорожской области уже это реализовано - камеры показывают, как идет стройка. Мне кажется, это стимулирует подрядчиков работать более качественно", — сказал он.

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По словам Фёдорова, сейчас находится в разработке проект Офиса президента, благодаря которому можно будет на одном сайте увидеть все, что строится в Украине.

"На большом сайте можно будет посмотреть все, что связано с региональной политикой. На сегодня уже Кабмин принял Национальную стратегию регионального развития. Начинается новый план реализации проектов, и вы увидите многие проекты, которые еще не анонсировались, но находятся в разработке. В каждой области есть свои уникальные проекты", — сказал он.

Напомним, ранее заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о реализации программы "Большое строительство" президента Владимира Зеленского.