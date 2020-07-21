17:12, Сегодня

Критическая ситуация: в Минрегионе рассказали о состоянии водопроводных сетей Улучшить ситуацию можно регулярной оплатой за потребленные услуги

Руководитель офиса реформ Министерства развития общин и территорий Юлия Перчук в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о состоянии водопроводных сетей в Украине и как его улучшить.

«33% всех водопроводных сетей в Украине находятся в аварийном или ветхом состоянии. Это треть. Сколько могут продолжаться восстановительные работы, чтобы физически заменить эти трубы? А после замены труб должны быть разные гидравлические работы. Поэтому проблема намного глубже», - отметила чиновница.

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По ее словам, такая критическая ситуация вызвана, с одной стороны, задолженностью потребителей за предоставленные услуги, а также тем, что тариф низкий и не покрывает расходы на необходимую замену труб, в которой нуждаются водопроводные сети.

«Сейчас мы это все потребляем. Конечно, хорошо, если мы говорим о Киеве, где есть такие современные приложения, как KyivSmartCity, где мы можем посмотреть... Но, по большому счету, от того, что я знаю, что у меня через два дня отключат воду, мне легче не станет. Поэтому мы можем улучшить ситуацию, только улучшив непосредственно состояние предприятий, регулярно оплачивая услуги, которые мы потребляем», - подчеркнула Перчук.

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Ранее нардеп из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что водоканал может придумать способ, чтобы отключить людей от водоснабжения, хотя не имеет права этого делать.